Voto Roma, Zingaretti: 'Giunta Raggi principale problema della città'

Per le elezioni amministrative a Roma "ciò che penso si sa", ed è "un'opinione di tutto il Pd". A dirlo è il segretario dem, Nicola Zingaretti, secondo il quale nella Capitale "serve voltare pagina e ...In Spagna divieto di fumo in strada per fermare i contagi da coronavirus Con una ordinanza emanata venerdì scorso dal mistero della salute di Madrid, la Spagna dà facoltà ai vari governi regionali di ...