Verratti: «Spero che in futuro si rispetti di più la Ligue 1. Farò di tutto per giocare in finale» (Di giovedì 20 agosto 2020) Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Bayern Monaco Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint Germain, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. PSG – «Non mi sono mai pentito della mia scelta, anche perché ho sempre potuto allenarmi e giocare con grandissimi giocatori, e disputare ogni anno la Champions. E anche se siamo alla prima finale, abbiamo cominciato ogni volta la competizione considerandola un obiettivo». BAYERN MONACO – «Una squadra molto forte, ben organizzata in difesa e attacco, fisica e tecnicamente di qualità e abituata a questo tipo di appuntamenti. Anche loro meritano di essere in ... Leggi su calcionews24

Manca solo l'ultima tappa, prima di coronare un sogno che non è solo quello del Psg e dell'emiro del Qatar, ma anche quello di Marco Verratti che nel 2012 scelse Parigi senza passare per la Serie A.

D'ora in poi, spero che questo campionato venga considerato in maniera diversa". Il Psg ha ingaggiato Verratti nel 2012 dopo uno splendido campionato di B con il Pescara, lui in A non ha mai giocato

Manca solo l'ultima tappa, prima di coronare un sogno che non è solo quello del Psg e dell'emiro del Qatar, ma anche quello di Marco Verratti che nel 2012 scelse Parigi senza passare per la Serie A.