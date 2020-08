Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 16:10 (Di giovedì 20 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus è una dura il presidente francese Macron è tornato in un’intervista sul aumento dei contagiati in Francia negli ultimi giorni a per mando il rischio zero Non esiste mai che non si può richiudere tutto il paese perché i danni collaterali sono considerati bisogna rispondere a questa ansia senza cadere nella dottrina del rischio Zero intanto dovrebbe esser ritornato che in Europa si registrano ad oggi 3,9 milioni di casi di covid-19 che corrispondono al 17% del totale Pisa vicino a 22 milioni in Germania 1707 nuovi casi in India 70000 casi in 24 ore record Cambiamo argomento un episodio surreale alle soglie del 2000 21 1 cameriere che scusa Benito per avere i clienti dalla pelle nera così una famiglia di origine nigeriana di Imola ... Leggi su romadailynews

