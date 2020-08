UFFICIALE – Inter, Valentino Lazaro ceduto in prestito al Borussia Mönchengladbach (Di giovedì 20 agosto 2020) Inter, Valentino Lazaro ceduto in prestito al Borussia Mönchengladbach. Il comunicato UFFICIALE da parte della società tedesca Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. Il comunicato UFFICIALE è arrivato dal club tedesco, che ha confermato la trattativa: il calciatore arriva in prestito dai nerazzurri con l’opzione sul riscatto. Lazaro torna in Bundesliga dopo l’avventura con l’Hertha Berlino. Ecco il comunicato UFFICIALE da parte del Gladbach. Welcome to the Foals, @ValentinoLazaro! 🐎💚#DieFohlen ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : L'#InterMiami dà il benvenuto a Blaise Matuidi - AffariDiCalcio : Ufficiale: #Lazaro è un nuovo giocatore del @borussia (prestito con diritto di riscatto dall’@Inter) - interliveit : #Inter, UFFICIALE: #Lazaro ceduto al #BorussiaGladbach in prestito con diritto di riscatto - GruppoEsperti : #Inter, ufficiale il prestito di Valentino #Lazaro al #BorussiaMoenchengladbach #Calciomercato - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: Lazaro al Borussia Monchengladbach: Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Borussia Monchengla… -