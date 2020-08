Thiago Silva a sorpresa: «Se potrò continuare a giocare al PSG ne discuteremo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Thiago Silva ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Paris Saint Germain: le parole del difensore Thiago Silva ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Paris Saint Germain. Queste le parole del difensore brasiliano, nel mirino della Fiorentina. STAGIONE E FUTURO – «Penso che sia stata una stagione unica per via del Covid-19. È stato difficile per tutti anche a livello fisico, non tutti avevano la possibilità di allenarsi per bene. Il destino è nelle nostre mani: il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. Ho dato tutto quello che potevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

