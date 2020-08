Su Netflix arriva la “riproduzione casuale”: se non sai cosa vedere l’algoritmo sceglie per te (Di giovedì 20 agosto 2020) Succede sempre così: l’idea è quella di passare una serata rilassante davanti a un film, ma poi si passa più tempo a scegliere qualcosa dall’infinito catalogo delle piattaforme streaming che a godersi la visione. E nemmeno la sezione “Suggeriti per te” sembra aiutare. Netflix corre in soccorso degli indecisi: sta testando una nuove funzione, pragmaticamente chiamata “Play something“, cioè “Riproduci qualcosa”. Il “cosa” viene poi scelto dall’algoritmo in base a film, serie TV e documentari guardati dall’utente. L’obiettivo è anche quello di distinguersi da competitors come Hulu, Amazon Prime e Disney+, sempre più popolari e ricchi di titoli Il pulsante però non è ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano

