Sauze d'Oulx, il comune regala il portacenere portatile ai fumatori (Di giovedì 20 agosto 2020) Sauze d'Oulx regala ai turisti il portacenere portatile per la salvaguardia dell'ambiente. E' un mese di tante presenze quello di agosto per la graziosa località di montagna delle alpi torinesi, con ... Leggi su torinotoday

RosySenzaSpine : Al Sindaco di Sauze d'Oulx Sig. Mauro Meneguzzi: No al trasferimento dell' ecocentro in località Gran Comba. - Firm… - massimo61700856 : Al Sindaco di Sauze d'Oulx Sig. Mauro Meneguzzi: No al trasferimento dell' ecocentro in località Gran Comba. - Firm… - BEATRlSS : potete anche comprare quanti voucher volete, io ho prenotato un weekend con edo nel monferrato settimana prossima,… - AndreaBettoni74 : @tinellissima Qui Sauze d’Oulx, Piemonte. 8 gradi e temporale con fulmini . Ammazza che potenza che sei ?? - JhonsonTv : Mountain Style. Io mi proteggo la PELATA anche Ferragosto! Voi dove siete? . . #mood #style #outfitoftheday… -

Ultime Notizie dalla rete : Sauze Oulx Sauze d'Oulx, il comune regala il portacenere portatile ai fumatori TorinoToday La montagna incoraggia il telelavoro: tanti smartworkers ad alta quota

Aria buona, tranquillità, spazi aperti. E una connessione discreta al punto da garantire videochiamate senza interruzioni. Chi ha potuto, durante il lockdown si è rifugiato a lavorare da remoto in mon ...

Sauze d'Oulx, il comune regala il portacenere portatile ai fumatori

Sauze d'Oulx regala ai turisti il portacenere portatile per la salvaguardia dell'ambiente. E' un mese di tante presenze quello di agosto per la graziosa località di montagna delle alpi torinesi, con t ...

Aria buona, tranquillità, spazi aperti. E una connessione discreta al punto da garantire videochiamate senza interruzioni. Chi ha potuto, durante il lockdown si è rifugiato a lavorare da remoto in mon ...Sauze d'Oulx regala ai turisti il portacenere portatile per la salvaguardia dell'ambiente. E' un mese di tante presenze quello di agosto per la graziosa località di montagna delle alpi torinesi, con t ...