Sanificano un appartamento e trovano 373 banconote per un valore di 18mila euro a Torino (Di giovedì 20 agosto 2020) banconote per un totale di circa 18 mila euro sono state trovate nel corso delle operazioni di sanificazione di un appartamento, a Torino, da sgomberare dopo il decesso dell'inquilino, avvenuto lo scorso febbraio. Ai lavori stavano prendendo parte, oltre al personale dell'azienda incaricata, un ufficiale di polizia giudiziaria e un agente della polizia municipale.L'alloggio è di proprietà dell'Atc. L'inquilino era morto dopo un ricovero in ospedale. Le 373 banconote recuperate (di vario taglio) saranno custodite in cassaforte in attesa di comunicazioni da parte della procura.

