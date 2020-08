Sandro Abate, siglata la convenzione con il Comune per il Pala del Mauro (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ stata una giornata indimenticabile per la Sandro Abate. Nella giornata di ieri la società ha incontrato a Palazzo di Città gli amministratori locali per firmare la convenzione per l’utilizzo del Pala Del Mauro. “La firma della convenzione permetterà all’Asd Sandro Abate, di avviare – ad horas – i lavori di adeguamento alla struttura, seguendo un rigoroso cronoprogramma già fissato. Questa società intende pubblicamente ringraziare, ancora una volta, l’amministrazione comunale di Avellino, per la sensibilità dimostrata e l’impegno profuso affinché questo club potesse tornare a casa e ... Leggi su anteprima24

