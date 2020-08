Salvini e il governo che vuole trasformare la scuola in lager (Di giovedì 20 agosto 2020) “Qua qualcuno ha voglia di prolungare lo stato emergenza per mesi e mesi… L’emergenza ce la ricordiamo a marzo ad aprile, adesso gli italiani hanno usato la testa e usano le mascherine. Questi tarati, ed è una battaglia che combatterò, vogliono trasformare le scuole in dei lager con i banchi con le rotelle, le mascherine e i plexiglass. Me la vedo qua la Azzolina sul viale di Sarzana con il banco con le rotelle che viene avanti e indietro…”: con un senso dell’avanspettacolo davvero interessante, Matteo Salvini oggi a Sarzana è riuscito nell’impresa di paragonare gli istituti scolastici in campi di concentramento. La frase va a inserirsi all’interno del rapporto fantasioso con la realtà che il leader della Lega tende a instillare quando è ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : CAPEZZONE: 'È SEMPRE COLPA DI SALVINI... SIETE VOI AL GOVERNO, CONCENTRATEVI SU QUELLO CHE DOVETE FARE!'… - pietroraffa : A che punto siamo con l'abolizione dei Decreti Sicurezza voluti da Salvini? Sono già passati 349 giorni dall'inse… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Un governo che chiude locali e discoteche ma spalanca i porti a decine di migliaia di clandestini che p… - frances78863240 : La DIFFERENZA tra un Premier per caso Giuseppi e un Salvini Premier: Conte :Pd e M5S mettetevi d'accordo che dobbi… - maisenzamutor : RT @RobertoMerlino1: Oggi è l'anniversario della caduta del governo Conte1,ma soprattutto l'anniversario della caduta in ridicolo e sputtan… -

Le prossime elezioni e la riapertura delle scuole potrebbero saltare. A lanciare l'ultimo avvertimento è stato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agorà su Rai3. "Se la ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni da giorni parlano del pericolo di un rinvio a causa Covid del referendum e delle regionali, che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre, ma in verità finora nessuno h ...

