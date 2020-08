Prince of Persia, annuncio in arrivo? Trapelato il remake sulla pagina web di un rivenditore (Di giovedì 20 agosto 2020) Prince of Persia è uno dei franchise più amati creati da Ubisoft ed è da tempo che i fan sperano in un nuovo capitolo della serie. Purtroppo Ubisoft non ha mai accontentato i giocatori, con casi palesemente falsi tra siti web e leak sul gameplay di un nuovo gioco cancellato. Ora però sembra che forse possa esserci un nuovo sviluppo effettivo sul futuro del franchise.Il rivenditore guatemalteco MAX ha recentemente pubblicato elenchi per un remake di Prince of Persia sul suo sito, elencando sia le versioni per Nintendo Switch che per PS4 e menzionando inoltre novembre 2020 come finestra del gioco. Di solito, un elenco di un rivenditore, e non molto conosciuto, non verrebbe molto tenuto in considerazione, ma Jason Schreier di Bloomberg ha dato a ... Leggi su eurogamer

