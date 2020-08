Politica sannita in lutto, tanti i messaggi di cordoglio per Nino Del Vecchio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn lutto la Politica sannita. Tante i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Nino Del Vecchio, storico amministratore e dirigente del centrosinistra. A ricordarlo sono amici e avversari. Pubblichiamo qui i messaggi giunti in redazione “La notizia della scomparsa di Nino ci addolora profondamente. A nome mio e di tutta la federazione del partito democratico di Benevento voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli”. Carmine Valentino, Partito Democratico. “La campagna elettorale con le sue rivalità e contrapposizioni non deve farci dimenticare che la convivenza e il rispetto ... Leggi su anteprima24

All’indomani di voci diffuse nella comunità di San Leucio del Sannio, è il sindaco Nascenzio Iannace a fugare ogni dubbio su presunti contagiati da Covid-19 nel centro sannita. “Abbiamo assistito – ha ...

Rinnovo l’appello ai cittadini a non sottovalutare, per una comprensibile voglia di leggerezza dopo mesi di restrizioni, e forse anche aiutati da messaggi fuorvianti che arrivano, purtroppo, spesso in ...

