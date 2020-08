Pink per la body positivity: infranto il tabù delle donne muscolose (Di giovedì 20 agosto 2020) Pink ha deciso di mostrare al mondo la parte del suo corpo che ama di meno, e lo ha fatto nel nome della body positivity. Le persone comuni tendono sempre a credere che le donne famose, che hanno grandi risorse economiche a disposizione, non abbiano problemi di aspetto fisico e, anche se li avessero, troverebbero comunque il trattamento miracoloso … L'articolo Pink per la body positivity: infranto il tabù delle donne muscolose è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Pink “Cosce grosse? Me le ha date Dio”/ “Non capivo perché, poi ho scoperto che…”

Pink ha spesso fatto parlare di sé per le acconciature bizzarre, ma mai per le sue cosce. Oggi è arrivato anche quel momento, perché sul suo profilo di Instagram da 8 milioni di fan ha deciso di lanci ...

Pink ha spesso fatto parlare di sé per le acconciature bizzarre, ma mai per le sue cosce. Oggi è arrivato anche quel momento, perché sul suo profilo di Instagram da 8 milioni di fan ha deciso di lanci ...