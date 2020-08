MiSE: diminuiscono tavoli crisi aperti, preoccupa autunno caldo (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Calano le vertenze aperte al Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente, fa sapere lo stesso Ministero, sono 120, una decina in meno rispetto allo scorso autunno e 40 in meno rispetto ad un anno fa, e coinvolgono circa 170mila lavoratori. Numeri che con tutta probabilità dovranno esser rivisti al rialzo per effetto della crisi del coronavirus. Tra le vicende a lieto fine – che hanno consentito di salvare circa 1800 posti di lavoro – Pernigotti (la proprietà turca ha deciso il rilancio dello stabilimento di Novi Ligure), Treofan (la proprietà indiana Jindal investirà nello stabilimento di Terni) e Corneliani, salvata grazie all’ingresso nel capitale dello stesso MiSE in virtù di una nuova legge per la difesa dei marchi storici del Made in Italy. Nel decreto ... Leggi su quifinanza

