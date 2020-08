Lovren, il retroscena sulla festa per titolo del Liverpool: “Non avrei dovuto, ma sono andato ad Anfield a festeggiare con i tifosi…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Dejan Lovren fa mea culpa, ma non si pente affatto della sua decisione di fare festa con i tifosi del Liverpool nonostante il divieto a causa delle restrizioni per il coronavirus. Il centrale difensivo, passato allo Zenit nelle scorse settimane, è tornato sul trionfo dei Reds in Premier League e sui festeggiamenti col pubblico vietati ma ai quali lui non è stato in grado di rinunciare.Lovren: "Ho festeggiato ad Anfield con i tifosi"caption id="attachment 981873" align="alignnone" width="501" Liverpool (Instagram Salah)/captionParlando ai microfoni di Sport24, Lovren ha ammesso: "Lo sto dicendo per la prima volta. Non lo sapeva nessuno. Ho fatto qualcosa che nessuno sapeva prima di adesso. Molte persone, tifosi del Liverpool, dopo aver ... Leggi su itasportpress

