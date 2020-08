Lo schiaffo di Erdogan all'Italia. Misurata diventa una base turca (Di giovedì 20 agosto 2020) Gian Micalessin A Istanbul per 99 anni la concessione di porto e installazioni aeree. Nella città i nostri soldati gestiscono un ospedale militare In Libia, una volta, eravamo la potenza di riferimento. Oggi siamo un sacco da boxe su cui Recep Tayyp Erdogan e la sua Turchia si divertono a scaricare, di tanto in tanto, un paio di destri. Con l'ultimo hanno messo a terra un'Italia che da quattro anni garantiva la presenza di un ospedale militare, protetto da 300 militari, in quel di Misurata. Un dispiegamento costoso per i contribuenti, pericoloso per i militari e prezioso per la Libia, ma su cui il governo Conte 2 non ha saputo a costruire uno straccio di azione politica, militare e diplomatica. Il risultato si vede. Lunedì a Tripoli, nel silenzio del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i responsabili ... Leggi su ilgiornale

L'ex ministro della Difesa a Formiche.net: “Non mi stupirei se i turchi, che per definizione considerano Beirut un luogo conteso tra iraniani e arabi, possano pensare di inserirsi nella partita propon ...

