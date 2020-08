“Lo hanno avvelenato. È in coma”. Alexei Navalny, politica mondiale sotto choc per l’oppositore di Putin (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sono sicura che sia stato deliberatamente avvelenato”. Lo ha detto alla radio Ekho Moskvy (Eco di Mosca) la portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, che stamani su Twitter ha dato notizia del ricovero “in terapia intensiva” di Navalny, precisando poi che è “in coma”. Un medico dell’ospedale di Omsk in cui è ricoverato Navalny ha confermato che è in “condizioni gravi”, riporta la Tass. Yarmysh ha accusato i medici di rinviare la diffusione degli esiti delle analisi effettuate e ha precisato che in ospedale è arrivata la polizia, chiamata dall’entourage di Navalny. Anche il dipartimento regionale della Sanità ha confermato – secondo i media russi – il ricovero “in ... Leggi su caffeinamagazine

