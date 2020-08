La Sardegna preoccupa: si torna a numeri aprile, nel Cagliari positivi Bradaric, Ceppitelli e Cerri (Di giovedì 20 agosto 2020) Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei, Nuorese, fanno nuovamente ... Leggi su globalist

GhostdogRunner : RT @globalistIT: - globalistIT : - MartinaMula : #3FattiDiOggi per @SignorinaLave - quando a lavoro non c'è tanto da fare, mi stanco il doppio - situazione Covid… - Canale48webtv : NEWS48 | Coronavirus - la Sardegna preoccupa: 37 nuovi casi di cui 20 fra sassarese e la Gallura - sirmacs : RT @faulagghia: La Sardegna è una bomba ad orologeria per quanto riguarda la pandemia, si parla dei turisti che stanno tornando a casa e ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna preoccupa Serie A, ora la Sardegna spaventa le società Il Messaggero Il Covid-19 spaventa la Serie A: 4 giocatori positivi

Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell’attaccante del Cagliari Kiril Despodov, accertata lunedì in Bulgaria dove il calciatore stava trascorrendo le vacanze e dove ha inizi ...

La Sardegna preoccupa: si torna a numeri aprile, nel Cagliari positivi Bradaric, Ceppitelli e Cerri

Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...

Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell’attaccante del Cagliari Kiril Despodov, accertata lunedì in Bulgaria dove il calciatore stava trascorrendo le vacanze e dove ha inizi ...Il focolaio all'interno del resort di Santo Stefano, nell'Arcipelago della Maddalena, e i test effettuati sui contatti di una persona positiva nei giorni scorsi a Orosei (Nuorese) fanno nuovamente imp ...