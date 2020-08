“Irresistibile, che fisico da urlo”, la d'Urso anche in vacanza spopola sui social (Di giovedì 20 agosto 2020) anche in versione Summer edition fa sognare tutti. Foto a colazione tra gli ulivi poi in piscina e al tramonto running. Barbara d'Urso, la regina degli ascolti Mediaset, ha una forza invidiabile. E anche un fisico da urlo. Foto dopo foto è davvero irresistibile: in costume, la conduttrice, è super sexy. Con quasi 3 milioni di follower, è uno dei personaggi della televisione più seguiti di sempre: non a caso il Corriere della sera l'ha incoronata, diversi mesi fa, “personaggio più influente della tv del decennio”. Adesso, dopo un anno intenso di lavoro sempre in diretta, si ritaglia un po' di relax in un posto segreto. Probabilmente si tratta di un agriturismo, visti gli ulivi e la piscina. Intanto, Barbarella rende sempre partecipe il suo pubblico ogni giorno con Stories e ... Leggi su iltempo

