Ionita è ufficialmente un giocatore del Benevento: il comunicato (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’affare era ormai concluso, tanto che il giocatore era arrivato ieri sera a Seefeld nel ritiro del Benevento. Mancava solo il comunicato ufficiale, puntualmente arrivato questa mattina. Artur Ionita è un nuovo giocatore della Strega, ad ufficializzare il buon esito della trattativa è stato il Cagliari. La società sarda ha diramato una nota stampa nella quale annuncia la chiusura della trattativa e saluta il calciatore moldavo. “Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento. Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio ... Leggi su anteprima24

