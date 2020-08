Il Pd vieta di parlare del referendum alle sue feste (e dopo le proteste ci ripensa) (Di giovedì 20 agosto 2020) I democratici per la prima volta nella loro storia non avevano previsto dibattiti sulla consultazione, salvo recuperare all'ultimo secondo. Segno di un partito spaventato che ha ceduto all'egemonia populista Perché bisogna dire No al referendum sul taglio dei parlamentari" "Votare no al referendum sul taglio dei parlamentari è una obbligazione politica"" Voto NO per difendere la Costituzione " Tagliare i parlamentari è un inganno per non cambiare nulla " Ma che riforma, la riduzione dei parlamentari è un attacco alla democrazia rappresentativa " I tagli alla Casta sono l'oppio dei popoli" Leggi su espresso.repubblica

Che gli eredi di Gramsci-Togliatti-Longo-Berlinguer e i discepoli di Dossetti-De Gasperi-Moro-La Pira, ovvero l’attuale gruppo dirigente del Pd, possano apparire presi in giro da un venditore di bibit ...

