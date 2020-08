Ibrahimovic-Leotta: tutto falso, spunta la moglie dello svedese (Di giovedì 20 agosto 2020) Le voci su Ibrahimovic e Diletta Leotta sarebbero già arrivate al capolinea: a confermarlo è la situazione più che amorevole con la moglie Helena Seger. Il chiacchiericcio tra Ibrahimovic e Diletta Leotta è durato solamente pochi giorni. E proprio di chiacchiericcio si parlava. Tra i due non c’è nient’altro che una semplice amicizia nata sul set di uno spot pubblicitario. A conferma di ciò le immagini che immortalano il campione in forza al Milan con la sua bella moglie ed ex modella, Helena Seger. I due, assieme ai loro figli, non amano molto apparire in pubblico. Una vita privata che rimane privata in tutti i sensi. Zlatan è stato avvistato in Sardegna, su uno yacht. Sul quale sta passando le vacanze assieme alla sua bella ... Leggi su bloglive

