Hugh Jackman: "La mia audizione per Wolverine è durata 20 secondi" (Di giovedì 20 agosto 2020) Hugh Jackman ha ricordato il modo in cui si è svolta l'audizione che nel 1999 gli ha permesso di ottenere l'iconico ruolo di Wolverine. Hugh Jackman ha rivelato che la sua audizione per l'iconico ruolo di Wolverine ha avuto una durata davvero breve: 20 secondi. La star australiana ha ricordato il divertente aneddoto durante un'apparizione al The Tonight Show che gli ha permesso di ricordare il suo debutto nel mondo degli X-Men avvenuto 20 anni fa. L'attore ha raccontato: "Quando sono entrato in quella stanza ero piuttosto sicuro che non avrei interpretato il ruolo". Hugh Jackman ha dichiarato: "Si è trattato di ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #DacreMontgomery rimpiazza #HughJackman nei panni di #Wolverine - Essenzialiam : @evergreenminds Grazie mille. Ho visto che ci sono Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman ?? - nekoshinah : dal momento che stanotte ho sognato hugh jackman mi pare giusto metterlo come header - mtvitalia : Hugh Jackman ha sferrato un altro divertente colpo nella faida con il BFF Ryan Reynolds ?? - MarcoCHardware : @DisneyPlusIT L'ho visto, davvero molto bello come film. Una scoperta Hugh Jackman in questo ruolo -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Jackman Hugh Jackman ha un'esilarante ragione per controllare come sta Blake Lively MTV.IT Hugh Jackman: "La mia audizione per Wolverine è durata 20 secondi"

Hugh Jackman ha ricordato il modo in cui si è svolta l'audizione che nel 1999 gli ha permesso di ottenere l'iconico ruolo di Wolverine. Hugh Jackman ha rivelato che la sua audizione per l'iconico ruol ...

Dacre Montgomery rimpiazza Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Dacre Montgomery è pronto a sostituire il Wolverine di Hugh Jackman in un nuovissimo design che immagina una nuova versione del mutante Con molti fan che si chiedono ancora come verranno introdotti i ...

Hugh Jackman ha ricordato il modo in cui si è svolta l'audizione che nel 1999 gli ha permesso di ottenere l'iconico ruolo di Wolverine. Hugh Jackman ha rivelato che la sua audizione per l'iconico ruol ...Dacre Montgomery è pronto a sostituire il Wolverine di Hugh Jackman in un nuovissimo design che immagina una nuova versione del mutante Con molti fan che si chiedono ancora come verranno introdotti i ...