“Ho ucciso mio padre, venite”. 18enne accoltella il genitore e chiama il 118 (Di giovedì 20 agosto 2020) padre ucciso dal figlio, in casa. La tragedia familiare è avvenuta nel pomeriggio, mercoledì 19 agosto, poco prima delle 18 in un’abitazione di via Tagliamento ad Arzignano. Un figlio 18enne ha accoltellato il padre, un uomo di 49 anni di origine indiana. Ancora da chiarire le cause dell’efferato gesto, ma non è escluso che sia stato causato da un litigio che ha poi scatenato la violenza. Il ragazzo ha inferto al genitore coltellate mortali all’addome. È stato il 18enne poi a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia però, per la vittima non vi era più nulla da fare. Dopo l’allarme alla centrale operativa del Suem 118 e del 112 dei carabinieri, sul ... Leggi su caffeinamagazine

