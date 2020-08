Harry e Meghan Markle divisi tra USA e UK (ma con la «voglia di sentirsi a casa») (Di giovedì 20 agosto 2020) In cerca di una casa. No, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle non sono semplicemente a caccia di un tetto sotto cui dormire, bensì di una situazione rassicurante dove poter finalmente stabilizzarsi. E dopo ben quattro traslochi in sedici mesi, sembra proprio che l’abbiano trovata: i Sussex, infatti, hanno acquistato una meravigliosa villa a Montecito, nella contea di Santa Barbara, a 150 chilometri da Los Angeles. Leggi su vanityfair

