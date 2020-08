Golf, Wales Open 2020: parte bene Renato Paratore, in vetta Smith e Syme (Di giovedì 20 agosto 2020) Buona partenza per Renato Paratore al Wales Open 2020 di Golf. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, il romano è al settimo posto con 69 (-2) colpi dopo il giro iniziale. In testa alla gara con un 66 (-5) ci sono l’inglese Jordan Smith e lo scozzese Connor Syme. Tra gli altri azzurri invece hanno girato un colpo sopra il par Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise. Più indietro Guido Migliozzi, 82° con 74 (+3), Francesco Laporta, 99° con 75 (+4), Andrea Pavan e Lorenzo Gagli, al 111° posto con 76 (+5). Leggi su sportface

