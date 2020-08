Gabriel, parla il presidente del Lille: 'Nelle prossime ore deciderà in quale club giocherà' (Di giovedì 20 agosto 2020) Gabriel DALLA SPAGNA - Napoli, Gaspar può essere il sostituto di Hysaj in caso di addio 19 August 2020 AS - Il Napoli tra le possibili pretendenti per Nacho del Real Madrid 19 August 2020 Gabriel ... Leggi su napolitoday

jo19N26 : @napoli_report @Torrenapoli1 E qui entrerebbe in gioco la forza del Napoli in fase di trattativa. Lo vuoi? Lo paghi… - Notiziedi_it : Gabriel, parla il presidente del Lille: “Nelle prossime ore deciderà in quale club giocherà” - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Gabriel, parla il presidente del Lille: “Nelle prossime ore deciderà in quale club giocherà”… - loscugnizzo76 : @1926_cri Ci siamo affezionati è vero, ma ADL vorrebbe monetizzare(si parla di 70 milioni) ed è l'ultima occasione… - BelpassoAlberto : RT @gianmarcogio_: Le tre offerte (accettate) per #Gabriel di cui parla #Lopez (presidente #Lille) sono di #Arsenal, #Everton e #Napoli. De… -