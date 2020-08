"Ecco la bara con Gioele". Andrea Delogu scoppia a piangere, Masi crolla: dramma in diretta su Raiuno (Di giovedì 20 agosto 2020) Le immagini del ritrovamento dei resti di Gioele Mondello scorrono a La vita in diretta Estate e Andrea Delogu non riesce a trattenere le lacrime. Marcello Masi ascolta con il capo chino il racconto dell'inviato della Rai a Caronia, mentre la conduttrice è visibilmente emozionata. "Anche se facciamo questo mestiere, è un momento veramente difficile, brutto", spiega l'inviato mentre i volontari e i soccorritori trasportano la piccola bara in cui sono contenuti i resti del bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi: entrambi presumibilmente sono morti quel 3 agosto, il giorno dell'incidente d'auto nel tunnel dell'A20 Messina Palermo. La mamma, forse sotto choc, ha scavalcato il guardrail con il figlio in braccio e poi si è addentrata nella ... Leggi su liberoquotidiano

KaiserPep7 : Dopo il tweet “ecco il padre che piange sulla bara del figlio”, ho bloccato quelle merde secche del @Corriere. Le… - Inbuonafede : RT @emilioftorsello: Il padre di #Gioele che si dispera, batte sulla bara con una mano, piange disperato. E le telecamere e le macchine fot… - emilioftorsello : Il padre di #Gioele che si dispera, batte sulla bara con una mano, piange disperato. E le telecamere e le macchine… - zazoomblog : Juve ecco Arthur: dopo lincidente e i guai col Barça da lunedì al lavoro - #Arthur: #lincidente #Bar… - desdpol : ho visto su tik tok un video in cui spiegavano che dopo aver aperto la tomba di tutankhamon sono morte alcune perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco bara Gioele Mondello, l'abbraccio del padre alla bara; in attesa del Dna L'agone Gioele Mondello, Andrea Delogu crolla a La vita in diretta estate. Arriva la bara, lei piange

"Anche se facciamo questo mestiere, è un momento veramente difficile, brutto", spiega l'inviato mentre i volontari e i soccorritori trasportano la piccola bara in cui sono contenuti i resti del bimbo ...

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia: "Da tempo sognavo di essere qui"

Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il video della conferenza stampa. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi ...

"Anche se facciamo questo mestiere, è un momento veramente difficile, brutto", spiega l'inviato mentre i volontari e i soccorritori trasportano la piccola bara in cui sono contenuti i resti del bimbo ...Il Palermo presenta il nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Ecco il video della conferenza stampa. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi ...