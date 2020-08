Deragliamento di Carnate, esposto in Procura: “Si è sfiorata la tragedia” (Di giovedì 20 agosto 2020) U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) annuncia la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica in merito al Deragliamento del treno in Brianza. Il Presidente nazionale Denis Nesci lo anticipa in una nota nella quale afferma che l’incidente è stato “fortunatamente senza morti, ma si è sfiorata la tragedia se non fosse successo in questo periodo in cui molti pendolari sono in ferie”. “Ieri mattina è deragliato un treno di Trenord della linea Milano-Lecco nei pressi della stazione Carnate-Usmate sembrerebbe da quanto abbiamo appreso dai media senza nessuno al comando e un passeggero a bordo rimasto lievemente ferito”, continua Nesci. “Nello specifico, tre le carrozze deragliate su un binario morto e una gran paura per gli ... Leggi su tpi

