Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: 115 le persone positive. D’Amato: ‘Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Nelle ultime 24h si registrano nel Lazio 115 casi di Coronavirus e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione mentre il 37% proviene dalla sola Sardegna. Leggi anche: Fiumicino e Ciampino: ecco il report dei test negli aeroporti e tutti i casi positivi Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: trentuno i casi nelle ultime 24h e tra questi ventiquattro sono di rientro, quindici dalla Sardegna, tre dalla Grecia, due da Malta, uno dalla Croazia, uno dalla Spagna, uno dall’Etiopia e uno dall’Emilia-Romagna; Asl Roma 2 :trentacinque i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono contatti di un caso noto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì pe ...

Coronavirus, in spiaggia la mascherina va indossata? Le nuove regole

Sono passati i bei tempi in cui in spiaggia ci si andava con “pinne, fucile ed occhiali”, come cantava una vecchia canzone di Edoardo Vianello. Da quest’anno oltre all’immancabile crema solare e all’o ...

