Convoglio deragliato, viaggiava senza macchinista (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha viaggiato per circa 10 km, il treno della linea Lecco-Milano, senza macchinista. Non è fantascienza, è successo davvero a Carnate: un treno si è mosso per errore, senza nessuno alla guida, ed è deragliato dopo una decina di chilometri di viaggio. I macchinisti erano scesi per una pausa. A bordo vi era una sola persona, un uomo di 49 anni, extracomunitario, che fortunatamente non ha riportato gravi danni ma solo qualche ferita; considerando l’incidente, poteva andare molto peggio. L’uomo si trovava in uno degli ultimi vagoni ed è riuscito a scendere rompendo un vetro. Anche i due macchinisti hanno riportato lievi contusioni per aver rincorso, sui binari, il treno. I macchinisti sono stati sospesi cautelativamente ed “è stato offerto loro ... Leggi su sbircialanotizia

