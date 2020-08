Calciomercato Roma – Fonseca resta a Roma (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri in un incontro tra il ceo giallorosso Fienga e Ryan Friedkin si sono definite le strategie e gli obiettivi societari riguardo la questione mercato. L’obiettivo primario è quello di cedere i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici di mister Fonseca, in modo da recuperare delle risorse economiche e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi. Non si è parlato solo di giocatori ma anche del ruolo di direttore sportivo, si continuerà a cercare ma nel frattempo Fienga si occuperà della costruzione della squadra, ed anche dell’allenatore confermando il ruolo a Paulo Fonseca. In chiave mercato ci sono ruoli su cui è necessario puntare. Per il ruolo di portiere l’obiettivo è Sirigu anche se bisogna prima chiudere la cessione di Pau Lopez Lì davanti Dzeko sta decidendo ... Leggi su giornal

DiMarzio : #ASRoma, le ultime sul mercato in uscita - DiMarzio : #ASRoma, sondaggio per il portiere del Boca Andrada - Gazzetta_it : #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo https://… - titty_napoli : RT @Marcello_Fsc: Vicinissimi #Under e #Veretout dalla #Roma: la situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, pressing Napoli-Veretout: pronti 25 milioni AsRomaLive.it Champions, sarà l'italiano Orsato l'arbitro della finale tra Psg e Bayern

ROMA - L'italiano Daniele Orsato ... "Prima di associarmi, giocavo a calcio fino a quando non fallì la squadra della mia città. Avevo 17 anni. Il mio sogno era di fare l'elettricista e dopo la scuola ...

Puskas, un mito senza tempo: la Grande Ungheria diventa un musical

ROMA - In campo sembravano ballerini per l'eleganza dei movimenti e per gli schemi di gioco mai visti prima. E sapevano far cantare il pallone con tocchi smaliziati e delicatissimi. Era quasi uno spet ...

ROMA - L'italiano Daniele Orsato ... "Prima di associarmi, giocavo a calcio fino a quando non fallì la squadra della mia città. Avevo 17 anni. Il mio sogno era di fare l'elettricista e dopo la scuola ...ROMA - In campo sembravano ballerini per l'eleganza dei movimenti e per gli schemi di gioco mai visti prima. E sapevano far cantare il pallone con tocchi smaliziati e delicatissimi. Era quasi uno spet ...