Bollettino Veneto oggi 20 agosto: salgono i contagi, 159 positivi in 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono 159 i casi di positività al Coronavirus segnalati dalla Regione Veneto nelle ultime 24 ore. Boom di contagi registrati nel consueto punto stampa regionale organizzato nella giornata di giovedì 20 agosto: in Veneto il dato complessivo dei contagi sale a 21.534 registrando una delle più alte impennate post lockdown. Il maggior numero dei casi arriva dalla provincia di Treviso (+91) con un nuovo focolaio in un’azienda di carni e con 25 turisti positivi al Covid-19 al rientro dalla Croazia. Nella giornata odierna, inoltre, si registra un nuovo decesso che porta il totale delle vittime a 2.100. Le persone attualmente positive sono 1.789 mentre i soggetti in isolamento ammontano a 6.565. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto I numeri in Veneto Bollettino amaro il Resto del Carlino Luca Zaia: "Prima del 14 settembre test rapido a tutti i 95mila dipendenti della scuola"

Ancora nuovi contagi, il presidente del Veneto ripete: "Tanti positivi solo perché facciamo tanti test, altrimenti non si rivelerebbero perché asintomatici" VENEZIA MARGHERA - Quasi 1,5 milioni di tam ...

La roulette dei rientri dal mare, sono 15 mila i veneti ancora all’estero

Due decessi, un uomo del ‘24 in ospedale a Treviso e una donna del ‘27 in una Rsa di Mestre e 73 nuovi contagi. La base di qualsiasi ragionamento non può prescindere dal bollettino Covid quotidiano. L ...

