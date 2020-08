Auto finisce contro un déhors nella zona pedonale, monopattino sbanda e travolge una donna (Di giovedì 20 agosto 2020) Bagarre nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto 2020, in via San Francesco da Paola, recentemente trasformata in area pedonale, dove, intorno alle 21,30 una Citroën C3 ha travolto un déhors al ... Leggi su torinotoday

Gazzetta_it : Quella forza di #Zanardi che non finisce di stupire - Lasiciliaweb : Belpasso, centauro finisce sotto un'auto CLICCA PER LEGGERE - PalermoToday : Incidente in via Pitrè, auto finisce contro il tram: traffico a rilento - News24Italy : #Moto tampona l'auto che lo precede e finisce a terra: ferite lievi per moglie e marito - AnsaCalabria : Droga:tenta sfuggire all'alt,aveva in auto 14 Kg marijuana. Dopo inseguimento Cc finisce su vetture in sosta,trovat… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto finisce Auto finisce fuoristrada: cinque feriti LA NAZIONE Droga: tenta sfuggire all'alt, aveva in auto 14 Kg marijuana. Dopo inseguimento Cc finisce su vettur

e in sosta, trovata pistola MARINA DI SAN LORENZO, 20 AGO - A bordo di un'auto sulla statale 106 ha finto di accostare all'intimazione dell'alt da parte di una pattuglia di carabinieri ma poi è ripart ...

Auto contro scooter in via Sidoli, un uomo finisce al pronto soccorso

Scontro fra un'auto e uno scooter ieri sera in via Sidoli all'angolo con via De Chirico. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore che è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedal ...

e in sosta, trovata pistola MARINA DI SAN LORENZO, 20 AGO - A bordo di un'auto sulla statale 106 ha finto di accostare all'intimazione dell'alt da parte di una pattuglia di carabinieri ma poi è ripart ...Scontro fra un'auto e uno scooter ieri sera in via Sidoli all'angolo con via De Chirico. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore che è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedal ...