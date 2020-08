Atletica, Kaddari sfiora il record U20 nei 100 metri: sprint da 11.44 (Di giovedì 20 agosto 2020) Dalia Kaddari c’è e risponde presente. Lo fa con una buonissima prestazione a Sassari dove la 19enne ha corso in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri. Una prova che ha permesso all’atleta di sfiorare il record italiano juniores, realizzato l’anno scorso da Vittoria Fontana con 11.40 e con la vittoria del titolo europeo under 20. Ma non è finita: un’ora più tardi, gran volata anche sui 200 metri con 23.48 (+0.5), a soli tre centesimi dal record personale di 23.45 ottenuto nel 2018 da allieva, ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Alla fine Dalia Kaddari non ha nascosto la soddisfazione: “Ho voluto provare a fare una doppia gara in vista dei campionati italiani – ha spiegato l’atleta delle Fiamme ... Leggi su sportface

sportface2016 : Atletica, #Kaddari sfiora il record U20 a Sassari - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica che sprint di Dalia Kaddari! ????? 11.44 (+1.0) a Sassari nei 100 metri: sfiorato il #record italiano juniores,… - AndySportWomen : RT @atleticaitalia: #atletica che sprint di Dalia Kaddari! ????? 11.44 (+1.0) a Sassari nei 100 metri: sfiorato il #record italiano juniores,… - GarauPina : RT @cagliaripad: Atletica, Kaddari sfiora il record italiano Under 20 - cagliaripad : Atletica, Kaddari sfiora il record italiano Under 20 -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Kaddari Atletica, Kaddari sfiora il record italiano Under 20 Cagliaripad Atletica, Kaddari sfiora il record italiano Under 20

Corre forte la giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista sfreccia in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno ...

Kaddari sfiora il record U20: sprint da 11.44

Gran volata della giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista corre in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno ...

Corre forte la giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista sfreccia in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno ...Gran volata della giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista corre in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno ...