Accelerata Benevento, si prova a bruciare la concorrenza per Zajc (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento prova a bruciare tutti per assicurarsi Miha Zajc. Nella giornata di ieri ci sarebbe stata un’accelerazione da parte del club giallorosso per riportare in Italia lo sloveno. Pasquale Foggia avrebbe offerto tre milioni di euro al Fenerbahçe per convincere i turchi a lasciar partire l’ex Empoli. Il club di Istanbul starebbe per deporre le armi, permettendo ai giallorossi di vincere la concorrenza di Bologna e Verona. L’accordo con Zajc sarebbe stato già raggiunto, all’agente del classe 1994 sarebbe stato proposto un contratto triennale. Il Benevento, insomma, sembrerebbe fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del ragazzo che in serie A ha incantato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Accelerata Benevento Accelerata Benevento, si prova a bruciare la concorrenza per Zajc anteprima24.it Lo Spezia è in Serie A per la prima volta nella sua storia. Ma stasera meritava Nesta

Dopo Benevento e Crotone, in Serie A arriva anche la ventesima squadra, lo Spezia di Vincenzo Italiano. Ci arriva dopo una stagione infinita, chiusa con una sco ...

Calciomercato LIVE - Florenzi vicino all'Everton. Ansu Fati lascia il fratello di Messi

Il City ha alzato l'offerta per Koulibaly ha alzato l'offerta e De Laurentiis ha abbassato le pretese: il senegalese via come Allan (Everton). Tare cerca un trequartista Un passo più lontano da Messi.

Dopo Benevento e Crotone, in Serie A arriva anche la ventesima squadra, lo Spezia di Vincenzo Italiano. Ci arriva dopo una stagione infinita, chiusa con una sco ...Il City ha alzato l'offerta per Koulibaly ha alzato l'offerta e De Laurentiis ha abbassato le pretese: il senegalese via come Allan (Everton). Tare cerca un trequartista Un passo più lontano da Messi.