Vietri sul Mare, tamponi negativi per sei residenti in quarantena (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono risultati tutti negativi i primi sei tamponi effettuati su cittadini residenti a Vietri sul Mare, che avevano avuto contatti con il fotografo del caso di Sant’ Antonio Abate. A darne notizia è il sindaco Giovanni De Simone che ieri ha anche emanato un’ordinanza che impone fino alla fine di agosto l’obbligo di mascherina h.24 sul territorio di sua competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

