Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 20:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 20.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA REGIONALE, SUL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE CONSOLARI SI PROCEDE IN MANIERA SCORREVOLE VEICOLO SPENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE INCENDIO DOMATO ANCHE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZA DI PONTE DI NONA DOVE IL TRAFFICO E’ ORA SCORREVOLE RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASDTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA, NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE SEGNALIAMO SULL’A1 Roma NAPOLI LA CHIUSURA DELL’USCITA COLLEFERRO PER LAVORI DALLE 22 DI QUESTA SERA PASSIAMO AL ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-08-2020 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog