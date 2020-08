Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA REGIONALE, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ, AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE VERSO LATINA, POSSIBILI DUNQUE I DISAGI PER LA CIRCOLazioNE. QUALCHE PROBLEMA INVECE SULLE ARTERIE CHE PORTANO VERSO IL MARE, NELLO SPECIFICO SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA RIO CLARO E SPERLONGA E PROSEGUENDO TRA GAETA E FORMIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUERANNO FINO AL 23 ... Leggi su romadailynews

