UFFICIALE – Perugia, risolto il contratto con Massimo Oddo

Perugia, risolto il contratto con Massimo Oddo: la società umbra ha comunicato la scelta tramite una nota UFFICIALE Il Perugia, tramite una nota UFFICIALE, ha comunicato la risoluzione del contratto con il tecnico Massimo Oddo. Per la serie C dunque ci sarà un nuovo allenatore. Ecco il comunicato: «A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l'allenatore Massimo Oddo. La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale».

Massimo Oddo non è più l'allenatore del Perugia. Dopo il playout perso contro il Pescara e la conseguente retrocessione in Serie C, la società e il tecnico 44enne hanno deciso consensualmente di risol

