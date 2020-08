Scuola, Decaro dopo la lettera dell’Azzolina: “Non serve sollecitare. Preoccupano l’arrivo dei banchi e le distanze sugli scuolabus” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Le amministrazioni comunali non hanno bisogno di sollecitazioni”. Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani, interviene dopo la pubblicazione su ilfattoquotidiano.it della lettera della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rivolta agli enti locali. E ci tiene a specificare che Comuni e Province sono al lavoro per garantire il rientro a Scuola in sicurezza. Presidente la ministra ha chiesto un maggiore impegno agli enti locali. Nella lettera parla di “un importante e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici regionali”. A cosa si riferisce secondo lei? Non voglio creare scontri. Più di quello che stiamo mettendo in atto non so che altro si possa fare. Stiamo lavorando ... Leggi su ilfattoquotidiano

