Romina va a Cellino San Marco e scoppia a piangere. Voci beninformate: "Amarezza per la fine con Albano" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le lacrime di Romina Power. In un clima molto "etereo", legato al "concerto di musica spirituale" tenuto dal figlio Yari Carrisi e Thea Crudi, nuova fidanzata del rampollo di Al Bano, la 68enne artista americana si sarebbe commossa vistosamente, secondo alcuni testimoni. Arrivata a Cellino San Marco per l'evento molto intimo (e diffuso via Instagram), Romina ha incontrato un vecchio amico, il grande Mogol. Quando Yari, chitarra in mano, ha suonato l'eterna Il mio canto libero tutti non hanno potuto fare a meno di cantarla ed è stato in quel momento che Romina, sussurrano, si è sciolta in calde lacrime. L'emozione per un brano immortale, certo, ma pure per il testo che le avrebbe evocato, dicono i beninformati, la fine della storia con il suo ex ... Leggi su liberoquotidiano

