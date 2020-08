Riapertura stadi, la Uefa si scopre: “In Supercoppa possibile ingresso di spettatori” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi la Uefa ha incontrato in videoconferenza tutti i 55 segretari generali delle sue federazioni affiliate per discutere in particolare del possibile ritorno graduale dei tifosi alle partite Uefa. Questo incontro fa parte del processo di consultazione che la Uefa sta attualmente portando avanti – anche in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e i governi – per studiare la fattibilità e l’impatto di un potenziale ritorno dei tifosi negli stadi nelle competizioni Uefa per club e per nazionali. I partecipanti alla videoconferenza di oggi hanno sottolineato la necessità di adottare rigorose misure igienico-sanitarie per garantire innanzitutto la salute di tutti coloro che prendono parte alle partite prima di consentire il ritorno dei ... Leggi su calcioweb.eu

