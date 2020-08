Riapertura discoteche, il Tar respinge il ricorso dei gestori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Tar ha respinto il ricorso dei gestori in merito alla Riapertura delle discoteche dopo la decisione del governo di chiuderle almeno fino al 7 settembre prossimo Domenica scorsa, 16 agosto, il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con il quale si è deciso di chiudere di nuovo discoteche e locali da ballo almeno fino … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TgLa7 : ++ #Tar: no alla riapertura delle #discoteche, respinte le richieste dei gestori ++ - AMorelliMilano : Il #governo ha arrecato un grande danno agli imprenditori che hanno investito molti soldi per la riapertura dei loc… - LaStampa : Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche - SCapirai : RT @rtl1025: ?? Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il #Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la qua… - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: #tar: «No a riapertura #discoteche». Respinta la richiesta dei gestori -