Questa spiaggia piena di rifiuti non è italiana e i festeggiamenti di Ferragosto non c'entrano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 16 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una spiaggia piena di rifiuti. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Post Ferragosto…………….». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 16 agosto 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi non mostra una spiaggia italiana dopo il 15 agosto 2020. Lo scatto testimonia in realtà una scena che si è verificata a fine luglio 2019 lungo la spiaggia di Margate (Regno Unito) come si può verificare qui e qui.



decontest ... Leggi su facta.news

