Prezzo ASUS Zenfone 7 più basso tra tutti i top di gamma? Le ultime (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'annuncio relativo alla presentazione la serie ASUS Zenfone 7 è arrivato da poche ore, rendendo noto quello che sembra essere il giorno dell'evento in questione, fissato per il 26 agosto alle ore 8 italiane. Il produttore taiwanese ha anche già fornito a chiunque fosse interessato il box video YouTube per seguire il lancio in diretta streaming. Le notizie che arrivano quest'oggi rincuorano anche di più essendo incentrate sul presunto Prezzo di vendita, sorprendentemente basso per un top di gamma di questo calibro. Stando a quanto fatto trapelare da Roland Quandt, ASUS Zenfone 7 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 865+ (cosa che qualcuno nemmeno si aspettava), monterà una batteria da 5000mAh ed il modello base ... Leggi su optimagazine

gianluca1960cim : ASUS ZenFone 7 con Snapdragon 865+ vi stupirà per il prezzo! | AndroidWorld - BerSim1 : @Hulkster1969 Asus Sul sito ufficiale Batteria da 5 A in su Prezzo + prestazioni. - AntePavelic8 : @Hulkster1969 Asus, hanno qualche difetto ma sono ottimi in rapporto al prezzo - TuttoAndroid : ASUS ZenFone 7 è atteso a un prezzo clamoroso: la previsione - GizChinait : #ASUS ZenFone 7 sarà il flagship più economico con Snapdragon 865+ #ASUSZenFone7 -