Previsioni Meteo, nuova ondata di caldo africano tra venerdì 21 e domenica 23. Temperature di oltre +40°C (Di mercoledì 19 agosto 2020) Previsioni Meteo – Oggi, probabilmente, la giornata più mite della settimana, grazie a una circolazione settentrionale leggermente più fresca, indotta dallo slittamento a Est del cavo instabile atlantico, responsabile di molti rovesci e temporali negli ultimi giorni. Tra le ultime anse cicloniche legate al cavo instabile e la rimonta anticiclonica da Ovest, si frappone questa circolazione più fresca settentrionale, che ha fatto abbassare i valori termici un po’ su tutta la penisola di 2-4°C, consentendo un clima decisamente più gradevole da Nord a Sud e con caldo più nella norma. Ma durerebbe poco. Già da domani, l’alta pressione, ancora una volta a componente nordafricana con promontorio che si ergerebbe dal Sahara algerino-marocchino, si ... Leggi su meteoweb.eu

Aggiornamento previsioni meteo Enna, martedì, 18 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...Dopo le ultime note instabili della giornata di martedì, da oggi l’alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni. Da giovedì l’anticiclone invierà masse d’aria calda proveni ...