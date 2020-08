Phil Lord e Chris Miller collaboreranno con i Lucas Brothers per realizzare una nuova commedia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Phil Lord e Chris Miller collaboreranno con i Lucas Brothers per realizzare una commedia che verrà prodotta per Universal. Phil Lord e Chris Miller sono al lavoro sul loro nuovo progetto: una commedia ideata e interpretata dai The Lucas Brothers che verrà prodotta da Universal grazie all'accordo stretto dai due filmmaker con lo studio nel 2019. Per ora online non sono state diffuse anticipazioni riguardanti la trama del progetto. La commedia viene descritta sostenendo che si tratti di un "concetto unico" che è stato ideato da Keith e Kenny Lucas in collaborazione ... Leggi su movieplayer

Phil Lord e Chris Miller sono al lavoro sul loro nuovo progetto: una commedia ideata e interpretata dai The Lucas Brothers che verrà prodotta da Universal grazie all'accordo stretto dai due ...

Altro debutto, sempre su Netflix ma dopodomani per Hoops, la serie animata scritta da Ben Hoffman (autore del Late Late Show con James Corden), Phil Lord e Chris Miller (The Lego Movie) e Bento Box ...

