Nagelsmann | “PSG superiore | vogliamo riprovarci” – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, è intervenuto al termine del match perso contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue dichiarazioni: «Torniamo a casa con tante note positive da questa gara. Abbiamo battuto Tottenham e Atletico Madrid. Abbiamo disputato una grande Champions League, i ragazzi hanno mostrato grande coraggio. C'eravamo col cuore e abbiamo mostrato il nostro carattere, però dobbiamo accettare la superiorità dell'avversario. Ci riproveremo».

