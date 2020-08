Mirante positivo al coronavirus: "Sto bene, sono asintomatico". Serie A sempre più a rischio (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni". Così il portiere della Roma, Antonio Mirante, in una storia sul proprio account Instagram. Cresciuto con la Juventus, che dopo averlo schierato anche in Serie B lo ha poi cedutto a titolo definitivo. Sampdoria, Parma e Bologna i suoi club prima di dire di sì alla Roma, con cui ha disputato 20 partite in due stagioni. Ora il club giallorosso e tutta la Serie A è in ansia Perché nel mondo è in aumento il numero dei contagi, ma anche perché i giocatori sono tutti andati in vacanza, e lo ... Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - rtl1025 : ?? 'Purtroppo sono risultato positivo al test del #Covid_19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento… - Frost_Deemon : RT @DiMarzio: #Roma | #Mirante positivo al coronavirus: 'Sto bene, non ho sintomi' - FrancoMater2 : #Mirante positivo al covid? E beh...se fa à quarantena comme hanno fatto l'ati jucatur... Non ci vedo niente di se… -